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  • 09.12.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 15:31

Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Derecik ilçesinde arazi arama-tarama faaliyeti yapan ekipler, dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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