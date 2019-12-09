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  • 09.12.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 09:17

'de 33 yakalandı!

'de ysa dışı yollarla 'a geçmek isteyen uyruklu 33 kaçak ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen göçmenler işlemlerinin ardından ilçedeki 'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 33 göçmen yakalandı!

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen uyruklu 33 kaçak , ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içinde 17'si çocuk, 9'u kadın ve 7'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 33 yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler işlemlerinin ardından ilçedeki 'ne teslim edildi.

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