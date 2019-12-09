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, 'dan 'un su sıkıntısını gidermesini istedi | Bin yılın ustası Mimar Sinan

, ’un artan nüfusu nedeniyle su ihtiyacını gördü. ’dan sıkıntıyı gidermesini istedi. İşte Tayfun Er'in kaleminden Bin yılın ustası Mimar Sinan yazı dizisi...

Sultan istedi Sinan getirdi
Fetih sonrası 'un nüfusu hızla artmaya başlamıştı. İmparatorluğun zirveye ulaştığı dönem olan 'ın hükümdarlığı esnasında adeta bir nüfus patlaması yaşanmıştı. Bu da su ihtiyacının çok artması demekti. Sultan Süleyman, civarında avlanırken, kuzeyden buraya sızan suları gördü. ve ekibini görevlendirdi. Teknik araştırma sonucunda Sinan, buradan su temininin mümkün olduğunu ama çok masraflı olacağını ('Yol boyunca altın keselerinin dizilmesi' gerektiği benzetmesiyle) söyledi.



Sadrazam , bu işe muhalifti. O bölgede yeterli su olmadığını, gereksiz yere çok masraf yapılacağını, su gelirse de şehrin nüfusunun daha da artacağını söylüyordu. İşi durdurmak için Sinan'ın yardımcısı su mühendisliği uzmanı Kiriz Nikola'yı hapsettirdi. Kanuni ise "Kırkçeşme" ismi verilen Osmanlı'nın en büyük ve en pahalı su sistemi inşaatına başlanmasını emretti. 1554'te başlayıp, dokuz yıl süren su yolunda; bazı eski ve harap Bizans su tesisleri de kullanıldı.



40 MİLYON AKÇELİK PROJE
İnşaatın masrafı 40 milyon akçeyi aşmıştı. Şehre su getirildikten kısa bir süre sonra büyük bir sel yaşandı. Hatta Kanuni, bu afette az kaldı boğuluyordu. Kırkçeşme suyolları özetle, Kağıthane Deresi'nin Belgrad Omanları içindeki iki kolunun sularını toplar, galerilerle Eğrikapı maksemine iletir. Oradan da semtlere dağıtır. 50 km uzunluğundadır, 33 kemer üzerinden geçer ve günde 17 bin metreküp su taşır...



Kırkçeşme'nin parçaları olan Mağlova, Evvel bend, Uzun ve Gözlüce gibi su kemerleri hala ayaktadır.


TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN BİN YILIN USTASI MİMAR SİNAN - 6

YARIN: SİNAN'IN YAPI MALZEMELERİ


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