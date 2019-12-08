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  • 09.12.2019 06:45
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 08:30

'nda zincirleme sı: 2 yaralı

'da, 'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme sında 2 kişi yaralandı. Hastaneye götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Altunizade'den Çekmeköy istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VS 1703 plakalı otomobil, 'nun Ümraniye mevkisinde, aynı istikamette seyreden ve yolda daha önce meydana gelen maddi hasarlı sı nedeniyle yavaşlayan ticari taksiye arkadan çarptı. O sırada Serdar Hacıoğlu idaresindeki 34 TK 4764 plakalı otomobil de 34 VS 1703 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. da, 34 VS 1703 plakalı otomobilde bulunan ancak kimlikleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ULAŞIM NORMALA DÖNDÜ
Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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