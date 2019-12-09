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  • 09.12.2019 15:26
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 15:30

Doktora jiletle saldıran adamın ifadesi kan dondurdu: Hastaneye onu dövmek için gittim

Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görevli asistan Dr. 'ü, istediği yeşil reçeteli ilacı yazmadığı gerekçesiyle boğazından jiletle yaralayan tutuklu Bayram K. hakkında iddianame tamamlandı. Savcılığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istediği Bayram K.'nin ifadesi ortaya çıktı. Bayram K.'nin, savcılıkta, "Bana yanlış ilaç vermesi nedeniyle sağlığım bozuldu. Olay günü hastaneye doktoru dövmek için gittim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Olay, 16 Ekim günü saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, diz ağrısı nedeniyle hastaneye gelen ve tedavi olan Bayram K., asistan doktor Kadir Songür'den yeşil reçeteli ilaç yazmasını istedi. Songür ise hastasının istediği ilacı uygun görmeyip, başka ilaç yazdı.

Bunun üzerine Bayram K., Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse o zaman görürsün diyerek, hastaneden ayrıldı. Birkaç dakika sonra yeniden hastaneye gelen Bayram K., Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Jilet ile boğazı kesilen ve kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, meslektaşları hemen müdahale etti. Jiletin, koroner damara zarar vermediği; ancak derin kesik oluştuğu belirlendi.

Olay sonrası koşarak, kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda, kadının çantasını gasbetmeye çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K., müdahale eden Yunus ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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