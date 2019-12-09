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  • 09.12.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 13:26

'te feci kaza! Halk otobüsüyle tır çarpıştı yaralılar var

Son dakika haberine göre 'te, tır ile çarpışan midibüs devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

'nin ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün tankerle çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan B'nin kullandığı 41 J 0046 plakalı yolcu midibüsü ile Mehmet Y. yönetimindeki 41 YR 417 plakalı tanker, D-605 otogar mevkisi yan yolda çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı yolcular, devrilen midibüsten itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile 25 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, bölgede kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açma çalışması devam ediyor.

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