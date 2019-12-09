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Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi tarafından işkence gördü

5 aylık hamile olan , 11 gün önce cezaevinden çıkan dini nikahlı eşi 'yı gelinlikle kapıda karşıladı. İkili arasında geçen günlerde kavga çıktı. Culfacı, elektrikli sobayı Atik'in üzerine attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Kadın darp raporu aldı. Polis şüpheliyi arıyor.

Olaya 'gelin!'
Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşinden dayak diyen kadın şikayetçi oldu. Olay 'de yaşandı. 5 aylık hamile olan Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkan dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı'yı gelinlikle kapıda karşıladı. İkili arasında geçen günlerde kavga çıktı. Culfacı, elektrikli sobayı Atik'in üzerine attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Kadın darp raporu aldı. Polis şüpheliyi arıyor. Atik şunları söyledi: "Elektrikli sobayı üzerime tutarak beni yakmaya çalıştı. İçerisinde kimyasal bir madde olduğunu düşündüğüm şişeyi alıp, 'Şimdi bunu senin üzerine dökerek sana azap çektireceğim' dedi. Konuşarak vazgeçirdim."



şikayetçi oldu. , her yerde aranıyor.

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