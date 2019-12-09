Kocaeli'de Asuman ve Harun Bayram çiftinin 4 buçuk yaşındaki çocukları Fatih'in ilk adımları ailesini sevince boğdu. Daha 1 yaşındayken oğlunun emeklememesinden şüphelenen anne Bayram, oğlunu hastaneye götürdü. Fatih için bir tanı konulmazken, doktorlar zamanla yürüyeceğini söyledi. 3 yaşına gelmesine rağmen konuşamayan, yürüyemeyen Fatih'i annesi televizyon haberinde gördüğü rehabilitasyon merkezine götürdü. 1 buçuk yıl boyunca at ve havuz terapisi, fizik tedavi görüp, bireysel eğitim alan çocuk, ilk adımını atıp ilk kelimelerini söylemeye başladı. Ailesi ise sevince boğuldu. Hiç umudunu yitirmediğini söyleyen anne Bayram, oğlunun yürümesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Küçük çocuk 1 buçuk yıl boyunca at terapisi gördü.
Küçük çocuk 1 buçuk yıl boyunca at terapisi gördü.
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