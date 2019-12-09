Bugünkü
Takvim

4 yaşında ını atan ailesini sevince boğdu

Doktorlar, yürüyemeyen ’e bir tanı koyamadı. Çocuk, 4 yaşın da larını attı. Ailesi ise sevince boğuldu. Hiç umudunu yitirmediğini söyleyen anne Bayram, oğlunun yürümesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yürü be Fatih
Kocaeli'de Asuman ve Harun Bayram çiftinin 4 buçuk yaşındaki çocukları Fatih'in ları ailesini sevince boğdu. Daha 1 yaşındayken oğlunun emeklememesinden şüphelenen anne Bayram, oğlunu hastaneye götürdü. için bir tanı konulmazken, doktorlar zamanla yürüyeceğini söyledi. 3 yaşına gelmesine rağmen konuşamayan, yürüyemeyen Fatih'i annesi televizyon haberinde gördüğü rehabilitasyon merkezine götürdü. 1 buçuk yıl boyunca at ve havuz terapisi, fizik tedavi görüp, bireysel eğitim alan çocuk, ilk adımını atıp ilk kelimelerini söylemeye başladı. Ailesi ise sevince boğuldu. Hiç umudunu yitirmediğini söyleyen anne Bayram, oğlunun yürümesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.


Küçük çocuk 1 buçuk yıl boyunca at terapisi gördü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri4 yaşında ilk adımını atan Fatih ailesini sevince boğdu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri