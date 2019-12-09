Yanan otomobilden kayınvalidesini kurtarmak için canını hiçe saydı

İstanbul Beyoğlu'nda Necati Sökmen'in kullandığı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü ve ailesi kendilerini panikle dışarı attı. Yürüteç kullanan, yürüme engelli Azize Şahin'i ise damadı yanan otomobilden son anda çıkarmaya başardı. İtfaiye alevleri söndürdü. Necati Sökmen, "Kayınvalidem engelliydi, onu arabadan aşağı indirmek için çok mücadele ettim"dedi.
Necati Sökmen
Azize Şahin
Necati Sökmen
Azize Şahin
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