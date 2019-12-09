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Yanan otomobilden kayınvalidesini kurtarmak için canını hiçe saydı

'nda 'in kullandığı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü ve ailesi kendilerini panikle dışarı attı. Yürüteç kullanan, yürüme engelli 'i ise damadı yanan otomobilden son anda çıkarmaya başardı. İtfaiye alevleri söndürdü. Necati Sökmen, "Kayınvalidem engelliydi, onu arabadan aşağı indirmek için çok mücadele ettim"dedi

Kahraman damat
İstanbul 'nda Necati Sökmen'in kullandığı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü ve ailesi kendilerini panikle dışarı attı. Yürüteç kullanan, yürüme engelli Azize Şahin'i ise damadı yanan otomobilden son anda çıkarmaya başardı. İtfaiye alevleri söndürdü. , "Kayınvalidem engelliydi, onu arabadan aşağı indirmek için çok mücadele ettim"dedi.



Necati Sökmen



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