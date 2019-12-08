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  • 08.12.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 18:00

'in babasından Başkan Erdoğan'a teşekkür

Ordu'da evine girdiği sırada kapıda Özgür Arduç isimli cani tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen 'in babası , Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Ordu'da, evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürülen 'in babası , kendisini telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulunan ve konunun takipçisi olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı 'a teşekkür etti. Acılı baba Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Taziyelerini iletti, konunun takibinde ve bizzat yardımcı olacağını söyledi. Bugünkü açıklamalarını da dinledim. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'ma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kendisini ziyarete gelen, Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile acılarını paylaşan herkese teşekkür eden Yılmaz Özdemir, "Türkiye'nin her tarafından bize ulaşan tüm dostlara, vatandaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu konuda bizi yalnız bırakmadılar. Taziyeye gelenlerimiz var, sağ olsunlar. Moral veriyorlar, destek oluyorlar bize. Kapımız 24 saat herkese açık. İsteyen her zaman taziyeye gelebilir." diye konuştu.

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