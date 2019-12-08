Asker oğullarını ziyaret dönüşü kazada ölen çift toprağa verildi Kayseri'de önceki gün yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Murat Deniz Gök (46) ve eşi Gülten Gök (42) memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.

Kayseri'de önceki gün yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Murat Deniz Gök (46) ve eşi Gülten Gök (42) memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi. Çiftin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatani görevini yapan oğulları Er Anıl Gök'ü (20) ziyaretten dönerken kazada öldükleri ortaya çıktı. Geriye ise bu acı kare kaldı.