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  • 06.12.2019 21:53
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 21:53

'de acı olay! İki kardeş da can verdi

Yahyalı'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan da evde bulunan kardeşler Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) hayatını kaybetti. Anne Açıkgöz, olay nedeniyle sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.

Kayseri'de acı olay! İki kardeş yangında can verdi

'nin Yahyalı ilçesinde, bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan da kardeşler Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) hayatını kaybetti.
Yangın, akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre anne Kader Açıkgöz (22), alışveriş için evden çıkarak markete gitti. Bu sırada küçük kızları Zeynep ve Zehra'yı evde bıraktı. Anne Açıkgöz'ün evde bulunmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu oturma odasında yangın çıktı.

Eve döndüğünde dumanı gören anne Açıkgöz, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Eve giren sağlık ekipleri Zeynep ve Zehra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Açıkgöz, olay nedeniyle sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Küçük çocukların cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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