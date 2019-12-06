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  • 07.12.2019 06:24
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 06:24

Son dakika: Şişli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika... 'un Şişli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan cadde, otomobilin çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul'da feci kaza! Bariyerlere çarptı ve...

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JOZ 78 plakalı otomobil, Darülaceze Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, da yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan cadde, otomobilin çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, kaza yapan otomobilin ön kısmı ve tekerleklerin, çarpmanın şiddetiyle araçtan ayrıldığı görüldü.

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