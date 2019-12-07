Kayseri'de dün akşam bir evdeki elektrikli soba devrildi. Çıkan yangında iki kardeş Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2), feci şekilde hayatını kaybetti. Anne Kader Açıkgöz, sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldu.
- Yaşam
- 07.12.2019
- Gazete
Kayseri'de acı olay! İki kardeş yangında can verdi
Kayseri'de dün akşam bir evdeki elektrikli soba devrildi. Çıkan yangında iki kardeş Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2), feci şekilde hayatını kaybetti. Anne Kader Açıkgöz, sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldu.
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