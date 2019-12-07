Bugünkü
Takvim

Kayseri'de acı olay! İki kardeş yangında can verdi

Kayseri'de dün akşam bir evdeki elektrikli soba devrildi. Çıkan yangında iki kardeş Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2), feci şekilde hayatını kaybetti. Anne Kader Açıkgöz, sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldu.

Yürek yangını
Kayseri'de dün akşam bir evdeki elektrikli soba devrildi. Çıkan yangında iki kardeş Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2), feci şekilde hayatını kaybetti. Anne Kader Açıkgöz, sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKayseri'de acı olay! İki kardeş yangında can verdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri