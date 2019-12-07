Kayseri'de acı olay! İki kardeş yangında can verdi Kayseri'de dün akşam bir evdeki elektrikli soba devrildi. Çıkan yangında iki kardeş Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2), feci şekilde hayatını kaybetti. Anne Kader Açıkgöz, sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldu.

Kayseri'de dün akşam bir evdeki elektrikli soba devrildi. Çıkan yangında iki kardeş Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2), feci şekilde hayatını kaybetti. Anne Kader Açıkgöz, sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldu. TÜM MANŞETLER