Voleybolda gurur günü... FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki iki temsilcimiz VakıfBank ve Eczacıbaşı adlarını yarı finale yazdırdı. VakıfBank, B Grubu'ndaki 3. maçında Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı. VakıfBank bugün final için Imoco Volley ile TSİ 12.00'de kozlarını paylaşacak.
Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yenerek yarı finale çıkan Eczacıbaşı ise bugün TSİ 15.00'te yarı finalde Igor Gorgonzola ile kozlarını paylaşacak.
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