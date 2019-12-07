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Yolun sonu final olsun kızlar... 'ndaki iki temsilcimiz .

Yolun sonu final olsun kızlar

Voleybolda gurur günü... 'ndaki iki temsilcimiz . VakıfBank, B Grubu'ndaki 3. maçında 'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı. VakıfBank bugün final için Imoco Volley ile TSİ 12.00'de kozlarını paylaşacak.



Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yenerek yarı finale çıkan Eczacıbaşı ise bugün TSİ 15.00'te yarı finalde Igor Gorgonzola ile kozlarını paylaşacak.

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