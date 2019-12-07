İstanbul Bayrampaşa'da bir lisede arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula tabancayla geldi. Öğretmen ve öğrencilerin çıkan kavgayı ayırma çabaları sırasında bir el ateş etti. Genç, okul timleri yakalandı
- Yaşam
- 07.12.2019
- Gazete
Öğrenci değil maganda
İstanbul Bayrampaşa'da bir lisede arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula tabancayla geldi. Öğretmen ve öğrencilerin çıkan kavgayı ayırma çabaları sırasında bir el ateş etti. Genç, okul timleri yakalandı.
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