Öğrenci değil maganda İstanbul Bayrampaşa'da bir lisede arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula tabancayla geldi. Öğretmen ve öğrencilerin çıkan kavgayı ayırma çabaları sırasında bir el ateş etti. Genç, okul timleri yakalandı.

İs tanbul Bayrampaşa'da bir lisede arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula tabancayla geldi. Öğretmen ve öğrencilerin çıkan kavgayı ayırma çabaları sırasında bir el ateş etti. Genç, okul timleri yakalandı TÜM MANŞETLER