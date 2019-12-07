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Öğrenci değil maganda

İstanbul Bayrampaşa'da bir lisede arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula tabancayla geldi. Öğretmen ve öğrencilerin çıkan kavgayı ayırma çabaları sırasında bir el ateş etti. Genç, okul timleri yakalandı.

Öğrenci değil maganda
İstanbul Bayrampaşa'da bir lisede arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula tabancayla geldi. Öğretmen ve öğrencilerin çıkan kavgayı ayırma çabaları sırasında bir el ateş etti. Genç, okul timleri yakalandı

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