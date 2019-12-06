Mimar Sinan'ın katıldığı ilk sefer, büyük ihtimalle Yavuz Sultan Selim'in başında olduğu 1516'daki Mısır seferidir. Burada piramitler başta olmak üzere antik yapıları gördüğü bilinmektedir. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521'deki Belgrad ve 1522'deki Rodos seferlerine katıldı. 1526'daki Mohaç seferinde önce acemi oğlanları yayabaşı (serpiyade) sonra da zemberekçibaşı (zemberek denen okları atan Yeniçeriler'in başı) yapıldı.
Koca Sinan'ın asıl kendini göstermesi 1534'te yapılan Irak seferinde, Lütfi Paşa'nın emriyle Van Gölü'nü aşmak için üç kadırga yapıp, bunları topla ve silahla donatıp idare etmesiyle oldu. Bu başarısı nedeniyle 'Haseki' (padişahın yanında çalışan) yapıldı. Koca Sinan, Osmanlı'ya tam 477 eser kazandırdı.
KÖPRÜ YAPTI
1536'da yapılan Boğdan (Bugün Moldova ve Romanya'nın Moldova'ya komşu olan bir kısmı) seferinde Prut Nehri'ni geçmek için bir köprüye ihtiyaç oldu. Görevli ustalar köprüyü yapamayınca Lütfi Paşa, Sinan'ı görevlendirdi. 13 gün içinde mükemmel bir ahşap köprü yapınca büyük takdir topladı. Bir yıl sonra da "Sermimaran-ı hassa" (Saray Başmimarı) Acem Ali ölünce onun yerine geçti. Sinan, ölümüne kadar da bu unvanını korudu. Koca Sinan, Süleymaniye Türbesi'ne defnedildi. Yakın arkadaşı Mustafa Sai Çelebi, mezar kitabesine şöyle yazdı: "Geçti bu demde cihandan pir-i mimaran Sinan..."
Sinan'ın türbesi Süleymaniye Camii'nin arkasında yer alıyor.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN BİN YILIN USTASI MİMAR SİNAN - 3
YARIN: SİNAN'IN SU MÜHENDİSLİĞİ
Koca Sinan'ın asıl kendini göstermesi 1534'te yapılan Irak seferinde, Lütfi Paşa'nın emriyle Van Gölü'nü aşmak için üç kadırga yapıp, bunları topla ve silahla donatıp idare etmesiyle oldu. Bu başarısı nedeniyle 'Haseki' (padişahın yanında çalışan) yapıldı. Koca Sinan, Osmanlı'ya tam 477 eser kazandırdı.
KÖPRÜ YAPTI
1536'da yapılan Boğdan (Bugün Moldova ve Romanya'nın Moldova'ya komşu olan bir kısmı) seferinde Prut Nehri'ni geçmek için bir köprüye ihtiyaç oldu. Görevli ustalar köprüyü yapamayınca Lütfi Paşa, Sinan'ı görevlendirdi. 13 gün içinde mükemmel bir ahşap köprü yapınca büyük takdir topladı. Bir yıl sonra da "Sermimaran-ı hassa" (Saray Başmimarı) Acem Ali ölünce onun yerine geçti. Sinan, ölümüne kadar da bu unvanını korudu. Koca Sinan, Süleymaniye Türbesi'ne defnedildi. Yakın arkadaşı Mustafa Sai Çelebi, mezar kitabesine şöyle yazdı: "Geçti bu demde cihandan pir-i mimaran Sinan..."
Sinan'ın türbesi Süleymaniye Camii'nin arkasında yer alıyor.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN BİN YILIN USTASI MİMAR SİNAN - 3
YARIN: SİNAN'IN SU MÜHENDİSLİĞİ
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