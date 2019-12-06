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, Piramitleri'nden ilham aldı, Osmanlı'ya 477 eser kazandırdı | Bin yılın ustası Mimar Sinan

Bin yılın ustası , 'in seferinde savaştı. İlk olarak piramitlerden etkilenip, mimarlığa merak saldı. Osmanlı’ya tam 477 eser kazandırdı. İşte Tayfun Er'in kaleminden Bin yılın ustası Mimar Sinan yazı dizisi...

Piramitler ilham verdi
Mimar Sinan'ın katıldığı ilk sefer, büyük ihtimalle 'in başında olduğu 1516'daki seferidir. Burada piramitler başta olmak üzere antik yapıları gördüğü bilinmektedir. Daha sonra 'ın 1521'deki Belgrad ve 1522'deki Rodos seferlerine katıldı. 1526'daki Mohaç seferinde önce acemi oğlanları yayabaşı (serpiyade) sonra da zemberekçibaşı (zemberek denen okları atan Yeniçeriler'in başı) yapıldı.



'ın asıl kendini göstermesi 1534'te yapılan seferinde, Lütfi Paşa'nın emriyle 'nü aşmak için üç kadırga yapıp, bunları topla ve silahla donatıp idare etmesiyle oldu. Bu başarısı nedeniyle 'Haseki' (padişahın yanında çalışan) yapıldı. Koca Sinan, Osmanlı'ya tam 477 eser kazandırdı.



KÖPRÜ YAPTI
1536'da yapılan Boğdan (Bugün Moldova ve Romanya'nın Moldova'ya komşu olan bir kısmı) seferinde Prut Nehri'ni geçmek için bir köprüye ihtiyaç oldu. Görevli ustalar köprüyü yapamayınca Lütfi Paşa, Sinan'ı görevlendirdi. 13 gün içinde mükemmel bir ahşap köprü yapınca büyük takdir topladı. Bir yıl sonra da "Sermimaran-ı hassa" (Saray Başmimarı) Acem Ali ölünce onun yerine geçti. Sinan, ölümüne kadar da bu unvanını korudu. Koca Sinan, Süleymaniye Türbesi'ne defnedildi. Yakın arkadaşı Mustafa Sai Çelebi, mezar kitabesine şöyle yazdı: "Geçti bu demde cihandan pir-i mimaran Sinan..."




Sinan'ın türbesi 'nin arkasında yer alıyor.


TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN BİN YILIN USTASI - 3

YARIN: SİNAN'IN SU MÜHENDİSLİĞİ




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