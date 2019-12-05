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, gönüllere binlerce yıl sürecek gönül köprüsü kurdu

, hem mimarlığı, hem mühendisliği, hem yazarlığı, hem de şairliği ile gönüllere binlerce yıl sürecek köprü kurdu! İşte Tayfun Er'in kaleminden bin yılın ustası ...

Gönül köprüsü
Mimar Sinan için, aynı zamanda bir şairdir demiştik. İşte şu dizeler ona aittir. "Anın devşirmesiyem ben kemîne / Aceb lutf eylemiştir bu hazîne." Ne yazık ki 'ın kişisel hayat hikayesi iyi bilinmiyor. Bildiklerimizin kaynakları; yakın dostu Mustafa Sai Çelebi'ye anlattıklarının toplandığı iki kitap, kendisinin yazdığı sanılan üç risaleye, baş mimarlığı döneminde yazdığı tezkirelere, vakfiyesi için yazdıklarına ve mektuplarına dayanır. Kesin olan Ağırnaslı (Kayseri) Hristiyan bir ailenin çocuğu olduğu, 1488-1490 civarlarında doğduğu ve devşirme yapıldığıdır.



Adı kaynaklarda Sinan olarak geçer ama eserlerinden olan Büyükçekmece Köprüsü'ne kazınmış kitabede inşaa eden olarak "Amilehû Yûsuf İbn Abdullah", yani Abdullah'ın oğlu Yusuf ismi görünmektedir.


Amilehû Yûsuf İbn Abdullah



YENİÇERİ OCAĞI'NA ALINDI
Mimar Sinan, 1512'de Yavuz Sultan Selim döneminde İstanbul'a getirildi. Önce taşra hizmetinde çalıştırıldı. Sonra da acemi ocağına ve Yeniçeri Ocağı'na alındı. Devşirme çocuklar, esas olarak önce bir Türk ailenin yanına verilerek Türkçe ve İslam öğrenirdi. Sinan'a muhtemelen Türkçe bildiği için bu uygulama yapılmamıştır.

TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN BİN YILIN USTASI MİMAR SİNAN - 2


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