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  • 05.12.2019 21:45
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 21:45

Elazığ, Ardahan ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Cuma MEB kar tatili açıklaması geldi mi?

Ülkemizin pek çok ilinde Aralık ayının ilk günlerinden itibaren kar yağışları başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Elazığ, Ardahan ve Nevşehir'de yarın okulların tatil olup olmadığı o illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Yapılan son tahminlere Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre iki günden beri birçok ilde etkili olan kar yağışı cuma günü etkisini artıracak. Peki, Elazığ, Ardahan ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? İşte son gelişmeler...

Elazığ, Ardahan ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi?

Elazığ, Ardahan ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre 6 Aralık Cuma günü kar yağışı görülecek iller belli oldu. Ülkemizin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili hakkında yapılacak açıklamaları bu kapsamda merak ediyor.

ELAZIĞ, ARDAHAN VE NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı cuma günü etkisini artıracak. Elazığ, Ardahan ve Nevşehir'de okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.

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