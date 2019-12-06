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  • 06.12.2019 14:45
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 14:45

’de otizmli çocuğa "" dayağı kamerada

’de nun otizmli 9 yaşındaki B.Ö. isimli çocuğu darp ettiğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde,hakkında dava açılan ve 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın küçük çocuğu giydirdiği sırada sert bir şekilde başına vurduğu, arkasından çekiştirdiği, saçından çekerek yere yatırıp vurduğu ve attığı yer alıyor.


Kadıköy'de 30 Mayıs 2018 tarihinde bir spor salonunda 9 yaşındaki otizmli B.Ö., tedavisi ve eğitimine yardımcı olması üzerine teslim edildiği yaşam koçu U.D. tarafından soyunma odasında darp edildi. Spor salonu yetkilileri, çocuğun hocası tarafından darp edildiğinin görüldüğünü annesine söyledi. Olayın üzerine küçük çocuğun annesi B.Ö. şikayetçi oldu.

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