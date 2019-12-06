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  • 06.12.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 15:10

'ta 21 öğrenci gıda si şüphesiyle tedaviye alındı

Son dakika haberine göre 'ın Yıldızeli ilçesinde 21 öğrenci gıda si şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okulda gıda zehirlenmesi: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yavu İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 21 öğrenci, öğle yemeğinde konserve yedi.

Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, köydeki sağlık ocağına götürüldü.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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