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  • 06.12.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 12:47

ve 'da 173 yerleşim biriminin yolu kapandı

Kış aylarının başlamasıyla birlikte etkili olan kar yağışı, doğu illerinde birçok köy ve beldenin yollarının kapanmasına neden oldu. ve 'da gece boyu etkisini sürdüren yağış nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim biriminin yolu kapandı.

2 ilde 173 yerleşim biriminin yolu kapandı

ve 'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan ve Kahta ilçelerinde toplam 23 köy ve 41 mezraya ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 109 mahalleye kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için 117 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

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