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İthal Norveç, , İrlanda ve İngiliz uyruklular, taraftarı oldu

'nın Alanya ilçesinde yaşayan yabancılardan bazıları, fanatiği oldukları 'u hem iç sahada hem de deplasmanda yalnız bırakmıyor. , "Arkadaşlarım Alanyaspor tutkumu görünce bana kıtldı. Sayımız artınca yabancı taraftar grubu kurulması fikri ortaya çıktı" dedi.

İthal taraftar
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yabancılardan bazıları, fanatiği oldukları Alanyaspor'u hem iç sahada hem de deplasmanda yalnız bırakmıyor. , "Arkadaşlarım tutkumu görünce bana kıtldı. Sayımız artınca yabancı taraftar grubu kurulması fikri ortaya çıktı" dedi.

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