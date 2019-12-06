Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yabancılardan bazıları, fanatiği oldukları Alanyaspor'u hem iç sahada hem de deplasmanda yalnız bırakmıyor. Katrina Jacopsen, "Arkadaşlarım Alanyaspor tutkumu görünce bana kıtldı. Sayımız artınca yabancı taraftar grubu kurulması fikri ortaya çıktı" dedi.
- Yaşam
- 06.12.2019
- Gazete
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