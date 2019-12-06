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At sahibi ve yetiştirici , hız kesmiyor! 50 bin dolara iki at daha satın aldı

At sahibi ve yetiştirici , hız kesmiyor. İş adamı 50 bin dolara iki at daha satın aldı. Aygırlar 2020 yılında ’de aşımlara başlayacak...

Hızlı yatırım
Amerika satışlarından yaptığı at alımları ile adından söz ettiren Arif Kurtel, iki aygır daha aldı. İşadamı toplamda 50 bin dolar para ödedi. Satın alınan ve ithalat işlemleri sürmekte olan Kentucky Derby galibi şampiyon Super Saver ile G1 Champagne Stakes birinciliği bulunan Daredevil 2020 yılında Türkiye'de aşımlara başlayacak. Kurtel ailesinin TJK'da kayıtlı at sayısı 336. Öte yandan eküride bin 371 adet safkan olduğunu, blok satışlar şeklinde 200 ile 300 at civarında her yıl satacaklarını belirtmişti.



Arif Kurtel, eşi Ayşegül Kurtel ve kızları Melis Kurtel Emin ile Deniz Kurtel'in sahip olduğu atlar birçok başarıya imza attı.




2007'de doğan 'ın babası; kendisi ve birçok yavrusu G1 koşu galibi olan Maria's Mon, annesi ise şampiyon Supercharger.



'in babası; G1 koşu galibi olan More Than Ready, annesi ise şampiyon Chasethewildwind.




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