Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organik arıcılık yapan yetiştiricilere verilecek olan destek ödemesi miktarı belli oldu. Arıcılara kovan başına 10 lira destek ödemesi yapılacak. Arı ırklarının seçiminde seçilecek tür çevreye uyumlu olmalıdır. Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmalıdır. Afis mellifera türleri ve ekotipleri tercih edilmelidir. Koruyucu önlemlere rağmen, koloniler hastalanır veya zarar görürse, derhal tedaviye alınmalı ve gerekirse koloniler ayrı kovanlarda izole edilmelidir.

ORGANİK ARACILIK DESTEK ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 23 Aralık 2019 mesai saati bitimine kadar ilgili belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı oldukları il-ilçe müdürlüklerine başvuracak. Kayıtlı oldukları il-ilçe dışında yer alanlar, bulundukları il/ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

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