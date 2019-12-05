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  • 05.12.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 16:08

'da akılalmaz olay! İşçiler yavaş çalışıyor diye silah sıktı!

’da 5 ay önce bir iş yeri sahibi işçileri yavaş çalışıyor diye havaya ateş açtı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis harekete geçti. Gözaltına alınan iş yeri sahibine kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

İşçiler yavaş çalışıyor diye silah sıktı!

'da 5 ay önce bir iş yerinde çekilen ve 'Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor' başlığıyla yapılan paylaşım, polisi harekete geçirdi. yayılan görüntüler sonrası ateş ettiği iddia edilen bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen şahsın ifadesinde, tabancasını temizlerken şarjörün çıkmaması sebebiyle havaya 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan şahsa, kabahatler kanunu ve genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçlarından cezai işlem uygulandı.

İFADESİ ALINDI
Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 5 ay önce Antalya'da Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toptancı halinde iş yeri sahibi olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir kişi, ofisinin ikinci katından kuru sıkı tabancayla havaya iki el ateş etti. Olaydan yaklaşık 5 ay sonrası, cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada 'Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor' başlığıyla paylaşıldı. Paylaşımın ardından havaya ateş eden kimliği belirsiz kişi, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SİLAHIN ŞARJÖRÜ ÇIKMADIĞI İÇİN ATEŞ AÇMIŞ
Yapılan incelemede şahsın kullandığı tabancanın kuru sıkı olduğu belirlenirken, tabancaya da el konuldu. Şahsın, emniyetteki ifadesinde silahını temizlerken şarjör çıkmadığı için havaya 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Kabahatler kanunu ve genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçlarından cezai işlem uygulanan şahıs, serbest bırakıldı.

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