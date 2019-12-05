Malatya ve Tunceli'de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Cuma kar tatili için MEB açıklaması geldi mi?

Aralık ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin pek çok ilinde kar yağışları başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Malatya ve Tunceli'de yarın okulların tatil olup olmadığı o illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Yapılan son tahminlere Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre iki günden beri birçok ilde etkili olan kar yağışı cuma günü etkisini artıracak.

MALATYA VE TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı cuma günü etkisini artıracak. Malatya ve Tunceli'de okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.