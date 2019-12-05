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  • 05.12.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 19:13

Elazığ ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Cuma kar tatili için MEB açıklaması yapıldı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Aralık Cuma günü kar yağışının görüleceği illeri açıkladı. Aralık ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin pek çok ilinde kar yağışları başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Elazığ ve Muş'ta yarın okulların tatil olup olmadığı o illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Yapılan son tahminlere Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre iki günden beri birçok ilde etkili olan kar yağışı cuma günü etkisini artıracak.

Elazığ ve Muş'ta yarın okullar tatil mi?

Elazığ ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? Ülkemizin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayanlar merakla araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili hakkında yapılacak açıklamaları bu kapsamda merak ediyor.

ELAZIĞ VE MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri birçok ilde etkili olan kar yağışı cuma günü etkisini artıracak. Elazığ ve Muş'ta okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.

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