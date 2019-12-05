Elazığ ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Cuma kar tatili için MEB açıklaması yapıldı mı?

Elazığ ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? Ülkemizin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayanlar merakla araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili hakkında yapılacak açıklamaları bu kapsamda merak ediyor.

ELAZIĞ VE MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri birçok ilde etkili olan kar yağışı cuma günü etkisini artıracak. Elazığ ve Muş'ta okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.