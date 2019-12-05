2020 resmi tatil günleri ne zaman? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2020 yılı resmi tatil günleri vatandaşlar gündeminde yer alıyor. Tatil günlerini iyi değerlendirmek isteyen pek çok kişi şimdiden yeni yıl için tatil planları yapmaya başladı. Vatandaşlar bu nedenle resmi tatil günlerini öğrenerek tatil planlarını yapıp tatili en verimli şekilde geçirmek istiyor.

2020 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2020 - Yılbaşı

2020 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin ardından perşembe ve cuma günleri çalıştığınız kurumdan izin alabilirseniz hafta sonu tatili ile birlikte 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 2020 yılında 23 Nisan tatili perşembe gününe denk geliyor. 23 Nisan tatiline cuma gününü ekleyebilirseniz 4 gün tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

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