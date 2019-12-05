Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Cuma için MEB açıklaması var mı?

Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta yarın okullar tatil mi? Ülkemizin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayanlar merakla araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili hakkında yapılacak açıklamaları bu kapsamda merak ediyor.

BİNGÖL, SİİRT VE ŞIRNAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı cuma günü etkisini artıracak. Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.