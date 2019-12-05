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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 21:20

5 Aralık sonuçları sorgulama: duyuruldu! 17 milyon lira...

Milli Piyango İdaresi her hafta perşembe günleri saat 21.15'te çekilişlerini gerçekleştiriyor. Geçen haftaki çekilişlerde 17 milyon 520 bin liralık büyük ikramiye 6. kez bugüne devretti. Özellikle büyük devir işleminin ardından bu saatlerde Süper Loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu haftaki için heyecan sona erdi. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 5 Aralık açıklandı. İşte haftanın kazanan numaraları...

5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

28 Kasım Perşembe günü yapılan çekilişlerde 17 milyon 520 bin liralık ikramiye devretti. Büyük ikramiye devir tutarının artmasıyla birlikte bugün bayilerden Süper Loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını bekliyor. Bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte 5 Aralık Süper Loto sonuçları

5 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 20 - 26 - 27 - 32 - 35 - 53

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