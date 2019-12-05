28 Kasım Perşembe günü yapılan çekilişlerde 17 milyon 520 bin liralık ikramiye devretti. Büyük ikramiye devir tutarının artmasıyla birlikte bugün bayilerden Süper Loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını bekliyor. Bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte 5 Aralık Süper Loto sonuçları
5 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto çekiliş sonucu: 20 - 26 - 27 - 32 - 35 - 53
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