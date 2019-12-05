Ülkemizin pek çok ilinde Aralık ayının ilk günlerinden itibaren kar yağışları başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Erzurum, Kars ve Ağrı'da yarın okulların tatil olup olmadığı o illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Yapılan son tahminlere Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre iki günden beri birçok ilde etkili olan kar yağışı cuma günü etkisini artıracak. Peki, Erzurum, Kars ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

ERZURUM, KARS VE AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı cuma günü etkisini artıracak. Erzurum, Kars ve Ağrı'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.