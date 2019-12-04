Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar büyük bir dikkatle takip ediliyor. Vatandaşlar ise kar yağışı hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ederken 5 Aralık Perşembe günü hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Aralık Perşembe günü hava sıcaklık değerlerini ve yoğun kar yağışı olacak illeri açıkladı.

METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.