6 Aralık Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Konya'da yarın okullar tatil mi 6 Aralık Sivas'ta kar tatili var mı? Sivas Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Sivas'ta yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki Sivas'ta yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Sivas'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 ARALIK CUMA

Sivas'ta okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek.

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