4 Aralık Şans Topu sonuçları, günün çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bayilerden loto oynayanlar Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. 27 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişlerin ardından Adana'daki bir talihli 925 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 4 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı. İşte bu haftanın kazanan numaraları

4 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 12 - 18 - 26 - 30 - 34 ve +6