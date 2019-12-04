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  • 04.12.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 09:54

Kocasından şiddet gören kadının sözleri yürek dağladı: " gibi ölmek istemiyorum"

’da yaşayan 22 yaşındaki genç kadın, eşinden şiddet gördüğünü belirterek can güvenliğinin olmadığını söyledi. Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından vahşice katledilen 'u işaret ederek "Sonum Emine Bulut gibi olmasın” ifadelerini kullandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinden dehşet verici bir son dakika haberi geldi. Ordu'da yaşayan 22 yaşındaki Tuğba Yiğit İnce, 2017'de evlendiği kocasından şiddet görünce boşanma davası açtı. Eşinin kendisini tehdit ettiğini söyleyen genç kadın "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" diyerek yetkililere seslendi. Tuğba, 2 yıl önce güvenlik görevlisi Rıdvan İnce ile evlendi ve bir oğlu oldu. Ancak genç kadın sürekli olarak eşinden şiddet gördü. Devamında yaşanan dehşetin ardından genç kadın, boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Ancak mahkeme boşanma kararı vermedi ve dehşet boyutları her geçen gün arttı. İşte olayın detayları...

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