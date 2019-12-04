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  • 04.12.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 09:44

İnfaz koruma memuru ile yakalandı

'de yaşanan bir olay pes dedirtti. İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonunda ’nda infaz koruma memuru olarak görev yapan R.K., satış yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak görev yaptığı ceza evine konuldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, infaz koruma memuru R.K. (31) uyuşturucu ile yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.K., görev yaptığı cezaevine konuldu.

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