Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, infaz koruma memuru R.K. (31) uyuşturucu ile yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.K., görev yaptığı cezaevine konuldu.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, infaz koruma memuru R.K. (31) uyuşturucu ile yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.K., görev yaptığı cezaevine konuldu.
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