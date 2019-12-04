İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili davada şaka gibi savunma!

İrem Kütük, 21 yaşındaydı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Psikoloji okuyan genç kız, kampüste kamyonetin yana açılan arka kapağının başına çarpması sonucu hayata gözlerini kapadı. Aracın sürücüsü Tahir Kepenek serbest kaldı. Dünkü duruşmada, kamyonetin kapağında tadilat yapan görevlilerin savunması ise tam bir skandaldı. Teknisyen Hasan Samar, "Menteşelere pimi ben taktım. Pim yerine tam takılırsa çıkması mümkün değil" ifadesini kullandı. Hakim Ali Yüksel, "Kimin ne yaptığı belli değil. Yaptığınız işi bilmiyorsunuz" diyerek tanıklara tepki gösterdi. Duruşma 18 Şubat'a ertelendi.
İrem Kütük, kamyonun açılan arka kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İrem Kütük, kamyonun açılan arka kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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