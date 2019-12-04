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  • 04.12.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 10:24

'da sanayi sitesinde korkutan

'da bulunan bir sanayi sitesinde sabah saatlerinde çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Sanayi sitesinde korkutan yangın

'nin ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan , söndürülmeye çalışılıyor.

Güneş Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde Erkan Günebakan'a ait inşaat ve araç malzemesi satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Motor yağı, tiner ve gaz yağı gibi yanıcı maddelerin de bulunduğu öğrenilen iki katlı iş yerinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen bir itfaiye eri, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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