Eşkişehir'de yarın okullar tatil mi? Ülkemizin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayanlar merakla araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili hakkında yapılacak açıklamaları bu kapsamda merak ediyor.

ESKİŞEHİR YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı perşembe günü etkisini artıracak. Okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz yapılmadı.