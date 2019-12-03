Yeni yıl için geri sayım sürüyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merakla araştırılan konular arasında ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih bulunuyor. Ehliyet ve kimliklerini henüz değiştirmemiş olan milyonlarca vatandaş yenileme işlemleri hakkında detayları öğrenmek istiyor. Bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerine dair detaylar ve son tarihler vatandaşlarla paylaşılmıştı. Peki, ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.