Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.12.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 19:18

Tarih yaklaşıyor! de son gün ne zaman? ?

Ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri 2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte gündemde yer alan konulardan birisi oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet değiştirme için son gün hakkında detaylı bilgi vatandaşlarla paylaşılmıştı. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "de son gün ne zaman?" sorusu yer alıyor. Peki, ? İşte ehliyet yenileme işlemi hakkında bilgiler...

Tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenilemede son gün ne zaman?

Yeni yıl için geri sayım sürüyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merakla araştırılan konular arasında ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih bulunuyor. Ehliyet ve kimliklerini henüz değiştirmemiş olan milyonlarca vatandaş yenileme işlemleri hakkında detayları öğrenmek istiyor. Bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerine dair detaylar ve son tarihler vatandaşlarla paylaşılmıştı. Peki, ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTarih yaklaşıyor! Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri