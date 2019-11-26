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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 17:59

Son dakika: 'de operasyonu

Son dakika haberine göre 'de bir işyerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda,126 şişe ve 5 bidon ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Maltepe'de sahte içki operasyonu

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulvarı üzerindeki bir işyerinde üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 20 Kasım saat 23.00 sıralarında sözkonusu işyerine baskın düzenledi. Sahte içki üretiminin yapılığı işyerinde 126 şişe ve 5 bidon sahte içki ele geçirdi. İşyerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 9 mermi de bulundu.
İşyerindeki Nergis G.(37), Sacit P.(44), Öner E.(44) ve İlker D.(26) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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