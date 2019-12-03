Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kar yağışı görülecek iller açıklandı. Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre 4 Aralık Çarşamba gününe ilişkin beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde görülecek yağışların yağmur ve sağanak, zamanla Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN O İLLER KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışlarının Eskişehir, Kütahya, Bilecik ile Ankara'nın güney ilçelerinde kuvvetli olacağı, perşembe günü iç ve doğu bölgelerde etkili olmaya devam ettikten sonra cuma sona ereceği bekleniyor.

Sıcaklıkların, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, çarşamba Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli eseceği, yağışların etkisini kaybetmesiyle perşembe, cuma ve cumartesi iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana geleceği öngörülüyor.