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  • 03.12.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 21:42

'den kar yağışı uyarısı! 4 Aralık Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte raporu

Aralık aylarının başında ülke genelinde hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar yakından takip ediliyor. Türkiye'nin bu akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi beklenirken, iç kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar ise kar yağışı hakkındaki açıklamaları takip ederken 4 Aralık Çarşamba günü hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Aralık Çarşamba günü raporu...

Meteoroloji'den o iller kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kar yağışı görülecek iller açıklandı. Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre 4 Aralık Çarşamba gününe ilişkin beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde görülecek yağışların yağmur ve sağanak, zamanla Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN O İLLER KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışlarının Eskişehir, Kütahya, Bilecik ile Ankara'nın güney ilçelerinde kuvvetli olacağı, perşembe günü iç ve doğu bölgelerde etkili olmaya devam ettikten sonra cuma sona ereceği bekleniyor.

Sıcaklıkların, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, çarşamba Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli eseceği, yağışların etkisini kaybetmesiyle perşembe, cuma ve cumartesi iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana geleceği öngörülüyor.

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