Mor ekmeğin faydası saymakla bitmiyor!

Malatya'daki bir fırında, mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesi hamura katıldı. O hamurlardan da mor ekmek yapıldı. Gıda Mühendisi Onur Palut, mor ekmeğin faydalarını anlattı: Diyabet ve tansiyona iyi geliyor. Kanser riskini azaltıyor. Kalp ve karaciğer için detoks etkisi yaratıyor.
- Yaşam
- 03.12.2019
- Gazete
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