Bugünkü
Takvim

Mor ekmeğin faydası saymakla bitmiyor!

'daki bir fırında, mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesi hamura katıldı. O hamurlardan da mor ekmek yapıldı. , mor ekmeğin faydalarını anlattı: Diyabet ve tansiyona iyi geliyor. riskini azaltıyor. Kalp ve karaciğer için detoks etkisi yaratıyor.

Rengi mor faydası bol
Malatya'daki bir fırında, mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesi hamura katıldı. O hamurlardan da mor ekmek yapıldı. , mor ekmeğin faydalarını anlattı: Diyabet ve tansiyona iyi geliyor. Kanser riskini azaltıyor. Kalp ve karaciğer için detoks etkisi yaratıyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMor ekmeğin faydası saymakla bitmiyor!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri