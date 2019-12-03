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  • 03.12.2019 16:09
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 16:16

"Şeytanı yakıyorum" dedi evini ateşe verdi! Akılalmaz olay

'da yalnız yaşayan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen bir kadın evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarılan kadının çevredeki vatandaşlara "şeytanı yakıyordum" dediği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Hafize N. (41), evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, çevresindekilere evdeki şeytanı yaktığını söyledi.

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