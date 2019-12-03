Fransa, 5 Aralık'ta başlayacak grev için hazırlık yapıyor. Hükümetin uygulamayı planladığı emekli maaşı reformuna karşı düzenlenecek olan grev için hükümet acil durum toplantısı gerçekleştirdi.

Başbakan Philippe, "Gösteri ve grev yapma özgürlüğü temel haklarıdır. Ancak, çalışkan isteyen çok sayıda Fransız var." açıklamalarında bulundu.

Perşembe günü ilan edilen ve toplu taşıma araçları ve diğer sektörleri kapsayan grevin ülkeyi uzun süreli olağanüstü hal durumuna getirileceğinden korkuluyor.

Fransa'da yapılan anketlere göre Fransız halkının %76'sı emekli maaşı sistemindeki reformu destekliyor. 5 Aralık'ta gerçekleşecek grev ise Fransız halkı tarafından %46 destek %33 ise ret aldı.

Perşembe günü kamu hayatını felç edecek olan genel grevde toplu taşıma araçları duracak, hastane çalışanları, polis ve itfaiye ekipleri, okullar ve çöpçüler de grevde yer alıyor. Demiryolu, metro, denizcilik sektöründe çalışanlar ayrıcalıklarını kaptırmamak için greve giderken, öğretmenler grev günü okulları kapatacaklarını duyurdu.