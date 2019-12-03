Evli çiftten iğrenç şantaj! Karı-koca kadınları tuzağa düşürüyorlar

İddiaya göre, uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ve hemşirelik yapan A.D. kendisini iş adamı olarak tanıtan Y.K. ile tanıştıktan sonra ilişki yaşamaya başladı. Ancak Y.K.'nın evli olduğunu öğrenen A.D. ayrılmak isteyince olanlar oldu. A.D. ilişkileri süresince kendisinin gizlice müstehcen görüntülerini çekerek şantajla para isteyen Y.K.'dan şikayetçi oldu.

A.D.'nin avukatı Aydın Mollaoğlu aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Y. K.'nın kadınları evlenme vaadiyle kandırdığı ve birlikte olduktan sonra müstehcen fotoğraflarla para istediği anlatıldı. Dilekçede, Y.K.'nın geçimini bu şekilde sağlayan, başka bir işte çalışmayan, Almanya adli makamlarınca hakkında bu konuda işlem ve arama kararı olan bir kişi olduğu belirtildi. Dilekçede, şüphelinin eşi Y.K. ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği de öne sürüldü. Y.K.'nın gizli düzenekler kurarak kayıt altına aldığı mahrem görüntüleri A.D.'nin yakın çevresine göndereceğini söyleyerek şantajla 40 bin euro para istediği anlatılan dilekçede, şüphelinin gizli çekilmiş görüntüleri A.D.'nin ağabeyi M.D.'ye göndermesi üzerine A.D.'nin bir miktar parayı şüpheliye verdiği ancak şüphelinin yüklü miktarlarda para istemeye devam ettiği anlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFLARI YAYMIŞ

Y.K.'nın daha fazla para alamayınca mağdur A.D.'nin tüm yakın çevresine çektiği müstehcen görüntüleri gönderdiği, A.D. adına Facebook hesabı açarak müstehcen fotoğrafları burada yaydığı ve halen bu eylemlerine devam ettiği anlatıldı. A.D. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'nin 20 Kasım 2019 kararı ile Y.K. hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı aldı. Y.K.'nın bu kararı ihlal etmesi üzerine A.D. savcılığa başvurarak Y.K.'nın zorlama hapsine karar verilmesini istedi.