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  • 03.12.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 09:32

mesajları! 3 Aralık 2019 ve sözleri

mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Engelli haklarına dikkat çekebilmek için etkinliklerin düzenlendiği bu özel günde paylaşılabilecek en güzel sözleri sayfamızda derledij. İşte mesajları ve sözleri...

Dünya Engelliler Günü mesajları!

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Dünya Engelliler Günü'ne özel her yıl 3 Aralık'ta çeşitli etkinliklerle düzenlenmektedir. 1992 tarihinden günümüzde kadar engelli haklarına değinmek için program ve etkinlikler düzenlenen bu özel günde paylaşılabilecek en güzel sözleri sayfamızda derledik. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel en güzel mesajlar ve sözler...

3 ARALK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

* En büyük engel sevgisizliktir.

* Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.

* Engelli olmak üretime engel değldir, yeter ki fırsat verilsin.

* Yapacaklarım sınırlı, ama ufkum geniş.

* En büyük engel, engellenmektir.

Devamı bir sonraki sayfada...

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