Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Dünya Engelliler Günü'ne özel her yıl 3 Aralık'ta çeşitli etkinliklerle düzenlenmektedir. 1992 tarihinden günümüzde kadar engelli haklarına değinmek için program ve etkinlikler düzenlenen bu özel günde paylaşılabilecek en güzel sözleri sayfamızda derledik. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel en güzel mesajlar ve sözler...

3 ARALK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

* En büyük engel sevgisizliktir.

* Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.

* Engelli olmak üretime engel değldir, yeter ki fırsat verilsin.

* Yapacaklarım sınırlı, ama ufkum geniş.

* En büyük engel, engellenmektir.

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