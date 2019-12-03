Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Dünya Engelliler Günü'ne özel her yıl 3 Aralık'ta çeşitli etkinliklerle düzenlenmektedir. 1992 tarihinden günümüzde kadar engelli haklarına değinmek için program ve etkinlikler düzenlenen bu özel günde paylaşılabilecek en güzel sözleri sayfamızda derledik. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel en güzel mesajlar ve sözler...
3 ARALK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ
* En büyük engel sevgisizliktir.
* Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.
* Engelli olmak üretime engel değldir, yeter ki fırsat verilsin.
* Yapacaklarım sınırlı, ama ufkum geniş.
* En büyük engel, engellenmektir.
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