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  • 03.12.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 09:45

'da uyuşturucu satıcılarına ağır darbe! 1159 kişi gözaltına alındı

'da kasım ayı içerisinde yapılan operasyonlar kapsamında il genelinde 1159 kişi uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına ağır darbe

'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında kasımda yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirilirken, 1159 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda, 118 bin 850 uyuşturucu hap, 51 kilogram skunk ve 12 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1159 kişiden 171'i tutuklandı.

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