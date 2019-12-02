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  • 02.12.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 13:13

'de evlerin duvarlarına yazılan yazıların sırrı ortaya çıktı!

’de bazı nin duvarlarına yazılan tarihlerin, sırrı ortaya çıktı. Lösemi hastaları için yardım toplayan bir kadının girdiği binaları unutmamak için yazdığı ortaya çıktı.

Mersin'de evlerin duvarlarına yazılan yazıların sırrı ortaya çıktı!

Yenişehir'e bağlı Piri Reis Mahallesi'nde, Alevi ailelerin yaşadığı bölgedeki bazı evlerin duvarlarına çeşitli tarihler yazıldığı görüldü. Alevi olmayan ailelerin de evlerinin duvarlarında tarihlerin yazılı olduğu fark edildi. İlçe sakinleri arasında tedirginliğe yol açan durum, polise bildirildi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihlerin kim ya da kimler tarafından yazıldığının belirlenmesi için inceleme başlattı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, duvarlardaki tarihleri, lösemi hastaları için yardım toplayan Ö.U. adlı kadının girdiği binaları unutmamak için yazdığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İlimizde bazı binaların kapı zillerinin kenarına yazılan tarihlerle ilgili olarak 01.12.2019 günü bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde Mersin'de de Alevi vatandaşlarımızın evlerinin işaretlendiği şeklinde çıkan haberler ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, Alevi vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir işaretlemenin olmadığı, Yeni Bir Umut Engelli ve Kimsesizler Lösemi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği İktisadi İşletmesi adına yardım toplayan Ö.U. isimli bir kadın tarafından tarihlerin yazıldığı tespit edilmiş, ilgili kadın da verdiği ifadede, gezdiği bölgeler ile girdiği bina ve daireleri karıştırmamak ve tekrar girmemek amacıyla küçük yazılarla zil butonlarının yanlarına tarih attığını beyan etmiştir. Şahısla ilgili gerekli adli işlem yapılmış, olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

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